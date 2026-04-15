15 апреля 2026

Американцы освистали вице-президента

ABC: Американцы освистали вице-президента США Вэнса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американцы освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ABC News.

«Во время мероприятия организации Turning Point USA в Афинах, штат Джорджия, вице-президента Джей Ди Вэнса дважды освистали участники, критиковавшие либо войну в Иране, либо американскую поддержку продолжающейся войны Израиля в Газе», — говорится в материале.

При этом, как указывает телеканал, один из участников мероприятия выкрикнул: «Иисус Христос не поддерживает геноцид!».

Ранее высокопоставленные источники газеты The Washingtom Post рассказали, что Штаты готовятся к передислокации многотысячной группировки на Ближний Восток.

