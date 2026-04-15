Испытывающим постоянную усталость россиянам назвали необходимые для сдачи анализы

Врач Малышева заявила, что при усталости нужно сдать анализ крови на гемоглобин

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала анализы, которые необходимо сдать людям, испытывающим постоянную усталость. Их она перечислила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева рассказала, что усталость может свидетельствовать об анемии — состоянии, при котором возникает кислородное голодание организма. В этой связи она призвала россиян, столкнувшихся с этим симптомом, сдать анализ крови на гемоглобин. Врач объяснила, что при анемии уровень гемоглобина понижен.

Если утомление сопровождается одышкой, то это указывает на проблемы с сердцем, предупредила Малышева. По ее словам, при этих симптомах нужно сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Приглашенный эксперт, врач-кардиолог Сергей Бойцов, добавил, что также человеку могут назначить анализ на натрийуретический пептид. Если этот показатель выше нормы, то это значит, что сердце плохо работает, уточнил он.

Кроме того, усталость может появляться и из-за нарушения работы паращитовидных желез. В этом случае нужно сдать анализ на кальций и паратгормон, заключила Малышева.

