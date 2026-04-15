18:44, 15 апреля 2026

Испытывающим постоянную усталость россиянам назвали необходимые для сдачи анализы

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала анализы, которые необходимо сдать людям, испытывающим постоянную усталость. Их она перечислила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева рассказала, что усталость может свидетельствовать об анемии — состоянии, при котором возникает кислородное голодание организма. В этой связи она призвала россиян, столкнувшихся с этим симптомом, сдать анализ крови на гемоглобин. Врач объяснила, что при анемии уровень гемоглобина понижен.

Если утомление сопровождается одышкой, то это указывает на проблемы с сердцем, предупредила Малышева. По ее словам, при этих симптомах нужно сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Приглашенный эксперт, врач-кардиолог Сергей Бойцов, добавил, что также человеку могут назначить анализ на натрийуретический пептид. Если этот показатель выше нормы, то это значит, что сердце плохо работает, уточнил он.

Кроме того, усталость может появляться и из-за нарушения работы паращитовидных желез. В этом случае нужно сдать анализ на кальций и паратгормон, заключила Малышева.

Ранее Малышева разрешила россиянам есть один вид чипсов. Она заявила об их пользе для кишечника.

