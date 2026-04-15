«Бавария» победила «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Реал» со счетом 4:3 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Реал» трижды выходил вперед усилиями Арда Гюлера, который забил два мяча, и Киллана Мбаппе. «Бавария» дважды выровняла положение за счет голов Александара Павловича и Харри Кейна, а на 89-й минуте Луис Диас сделал счет 3:3. На 94-й минуте Майкл Олисе установил окончательный счет.

Таким образом, «Бавария» выиграла у «Реала» по сумме двух матчей с общим счетом 6:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Там она сыграет с «Арсеналом».

Ранее букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в полуфинал. На победу Баварии в основное время можно было поставить с коэффициентом 1,57, в то время как на успех мадридцев котировки равнялись 5,50.