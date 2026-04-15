Бортпроводник был арестован из-за ситуации с девочкой-подростком в Диснейленде

Бортпроводник авиакомпании Virgin Atlantic был арестован из-за ситуации с девочкой-подростком в Диснейленде в штате Флорида (США). Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Уточняется, что 47-летний Кит Ньюман из Великобритании стоял в очереди на аттракцион по мотивам диснеевского фильма «Принцесса и лягушка». В один момент, когда 18-летняя девушка обогнала его, он схватил ее двумя руками и толкнул, сказав: «В очередь».

Пострадавшая написала заявление в полицию, вскоре мужчину арестовали. По ее словам, она направлялась к компании друзей, которая заняла очередь впереди Ньюмана.

