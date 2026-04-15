20:46, 15 апреля 2026

Бортпроводник был арестован из-за ситуации с девочкой-подростком в Диснейленде

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: dorengo5 / Shutterstock / Fotodom  

Бортпроводник авиакомпании Virgin Atlantic был арестован из-за ситуации с девочкой-подростком в Диснейленде в штате Флорида (США). Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Уточняется, что 47-летний Кит Ньюман из Великобритании стоял в очереди на аттракцион по мотивам диснеевского фильма «Принцесса и лягушка». В один момент, когда 18-летняя девушка обогнала его, он схватил ее двумя руками и толкнул, сказав: «В очередь».

Пострадавшая написала заявление в полицию, вскоре мужчину арестовали. По ее словам, она направлялась к компании друзей, которая заняла очередь впереди Ньюмана.

Ранее агрессивный пассажир показал средний палец 80-летней стюардессе и толкнул ее в грудь. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы за дебош в самолете.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
