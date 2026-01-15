Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 15 января 2026Путешествия

Агрессивный пассажир показал средний палец 80-летней стюардессе и толкнул ее в грудь

Пассажира SkyWest Airlines приговорили к 18 месяцам тюрьмы за дебош в самолете
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажира авиакомпании SkyWest Airlines отправили в тюрьму на 18 месяцев за дебош в самолете. Об этом сообщает таблоид The New York Post.

Уточняется, что инцидент на рейсе из Небраски в Детройт, США, произошел еще в июле 2025 года, однако приговор 24-летнему жителю штата Мичиган Марио Никпрелаю озвучили только 13 января 2026-го. После освобождения его ждет двухлетний испытательный срок.

В материалах суда говорится, что во время полета агрессивный мужчина делал «оскорбительные и грубые заявления» в адрес попутчиков и членов экипажа. Кроме того, он неоднократно вставал с места во время набора высоты, отстегивал ремень безопасности и попытался открыть аварийную дверь воздушного судна. Когда 80-летняя стюардесса попыталась его остановить, он показал ей средний палец, толкнул в грудь и пригрозил расправой.

В итоге пилоты решили совершить экстренную посадку в городе Сидар-Рапидс, штат Айова. Во время снижения самолета Никпрелай снова встал, снял рубашку и начал ходить по проходу, а потом набросился с кулаками на попутчиков, которые решили его усмирить.

После приземления американца задержала полиция. У него обнаружили флакон с 41 таблеткой противотревожного средства «Ксанакс», оформленного на чужое имя. Стражи правопорядка также выяснили, что обширная криминальная история Никпрелая включает в себя судимости за нападение на полицейского, домашнее насилие и преступления, связанные с наркотиками.

Ранее пассажирку другой иностранной авиакомпании, Wasaya Airways, обвинили в нападении и торговле наркотиками после дебоша, который она устроила во время полета. Полицейские при задержании обнаружили, что женщина взяла с собой в полет кокаин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Раскрыт самый полезный для сердца завтрак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok