Агрессивный пассажир показал средний палец 80-летней стюардессе и толкнул ее в грудь

Пассажира SkyWest Airlines приговорили к 18 месяцам тюрьмы за дебош в самолете

Пассажира авиакомпании SkyWest Airlines отправили в тюрьму на 18 месяцев за дебош в самолете. Об этом сообщает таблоид The New York Post.

Уточняется, что инцидент на рейсе из Небраски в Детройт, США, произошел еще в июле 2025 года, однако приговор 24-летнему жителю штата Мичиган Марио Никпрелаю озвучили только 13 января 2026-го. После освобождения его ждет двухлетний испытательный срок.

В материалах суда говорится, что во время полета агрессивный мужчина делал «оскорбительные и грубые заявления» в адрес попутчиков и членов экипажа. Кроме того, он неоднократно вставал с места во время набора высоты, отстегивал ремень безопасности и попытался открыть аварийную дверь воздушного судна. Когда 80-летняя стюардесса попыталась его остановить, он показал ей средний палец, толкнул в грудь и пригрозил расправой.

В итоге пилоты решили совершить экстренную посадку в городе Сидар-Рапидс, штат Айова. Во время снижения самолета Никпрелай снова встал, снял рубашку и начал ходить по проходу, а потом набросился с кулаками на попутчиков, которые решили его усмирить.

После приземления американца задержала полиция. У него обнаружили флакон с 41 таблеткой противотревожного средства «Ксанакс», оформленного на чужое имя. Стражи правопорядка также выяснили, что обширная криминальная история Никпрелая включает в себя судимости за нападение на полицейского, домашнее насилие и преступления, связанные с наркотиками.

