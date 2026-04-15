Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:44, 15 апреля 2026Культура

Долина назвала свой райдер скромным

Певица Лариса Долина сообщила, что в ее райдер входят вода и кофе
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в ее райдер входят вода и кофе. Об этом она рассказала ТАСС.

«У меня очень простой райдер. Настолько простой, что проще не бывает. Скромный», — поделилась певица.

В райдере артистки обозначены вода и кофе в капсулах. По словам Долиной, в ее гримерке всегда должна быть «небольшая кофе-машина». «Я пью эспрессо», — уточнила она. Исполнительница добавила, что отказалась от фруктов, поскольку ей их нельзя.

Ранее Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Певица объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как без нее невозможно существовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok