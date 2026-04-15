Эколог предупредил о последствиях нового разлива нефти у Анапы

Эколог Пешков: Новый разлив нефти возле Анапы не смогут убрать за сутки

Заслуженный эколог России Андрей Пешков оценил в беседе с НСН ситуацию с новым разливом нефти у берегов Анапы и усомнился в сроках его ликвидации. По его словам, убрать загрязнение за сутки практически невозможно.

Ранее власти региона сообщили о нефтяном пятне протяженностью около 170 метров в акватории Черного моря и пообещали быстро устранить последствия. Однако эксперт считает, что многое зависит от природных факторов.

«Если пятно среднего размера, то оно поступает на берег не сразу, и это зависит от волнения и ветра», — пояснил Пешков. Он добавил, что при неблагоприятных условиях процесс может растянуться на недели.

По словам эколога, направление ветра играет ключевую роль. Если он дует к берегу, загрязнение быстрее достигает суши. В противном случае пятно будет распадаться и уходить в сторону.

Также Пешков отметил, что последствия нового разлива нефти уже видны невооруженным глазом. Так, волонтеры находят птиц, пострадавших от мазута, что говорит о наличии тяжелых углеводородов. По его словам, бензин образует тонкую пленку и не замазучивает перья птиц до состояния, что они не могут летать и функционировать.

«Будет перемешивание в зоне волнения, где складываются волны, соответственно, оно будет вести к загрязнению и прибрежной части песка, гальки, и той части, которая примыкает к суше. На водную часть тоже, видимо, воздействие будет оказано», — заключил он.