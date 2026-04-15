12:21, 15 апреля 2026Мир

Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

Politico: Cоюзники Орбана в ЕС могут продолжить его политику по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остались союзники в Европейском союзе (ЕС), которые могут продолжить его политику в вопросе поддержки Украины после его ухода с должности. Об этом сообщает Politico.

«Некоторые надеются, что победа [лидера партии "Тиса" Петера] Мадьяра облегчит достижение консенсуса [в Евросоюзе] (...). Но уход Орбана не означает, что фон дер Лейен — или Киев — могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где все 27 лидеров встречаются для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана», — отмечает издание.

Авторы материала допустили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, экс-премьер Словении Янез Янша, бывший президент Болгарии Румен Радев «могут принять эстафету от Орбана».

Ранее стало известно, что поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии не приведет к немедленной разблокировке кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины, несмотря на ожидания Брюсселя и Киева. Отдельным фактором риска остается возможность блокировки со стороны Словакии, которая «готова при необходимости принять эстафету от Венгрии».

