Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 15 апреля 2026Бывший СССР

Генерал НАТО возглавил военный совет ВСУ

Генерал НАТО Ширрефф возглавил военный совет ВСУ Ares
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали военный экспертный совет ARES, который возглавил бывший замглавы верховного главнокомандующего НАТО генерал Ричард Ширрефф. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба украинской армии.

«Задача [совета] — обмен передовым украинским и международным опытом для развития армии. Совет будет помогать внедрять институциональные изменения в системе управления ВСУ, поддерживать трансформацию армии и повышать ее эффективность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в совет вошли бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, а также бывшие главы Вооруженных сил Великобритании, Канады, США и Германии.

В апреле 2026 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено. «Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — отметил генсек блока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok