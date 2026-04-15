14:52, 15 апреля 2026Бывший СССР

Главком ВСУ высказался об ударах вглубь России

Сырский: Одной из главных задач ВСУ является нанесение ударов вглубь России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одной из главных задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нанесение ударов вглубь России. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

«Наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории», — высказался он.

По словам главкома ВСУ, украинской армии необходимо остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Он отметил, что российские военнослужащие активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.

Ранее ВС России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

