Главком ВСУ высказался об ударах вглубь России

Одной из главных задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нанесение ударов вглубь России. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

«Наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории», — высказался он.

По словам главкома ВСУ, украинской армии необходимо остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Он отметил, что российские военнослужащие активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения.

Ранее ВС России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.