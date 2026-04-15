17:22, 15 апреля 2026Экономика

Названы регионы России с самым заметным ростом выдачи ипотеки

Выдача ипотеки в Ингушетии и Ненецком автономном округе выросла почти вдвое
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Объем выдачи жилищных кредитов в Ингушетии и Ненецком автономном округе вырос почти вдвое. Такой вывод на основе данных Центробанка сделали в агентстве РИА Новости.

Согласно статистике регулятора, выдача ипотеки в этих двух регионах увеличилась на 83 процента. В то же время самое заметное падение выдачи наблюдалось в Кабардино-Балкарии — там показатель снизился в 2,5 раза, а в Тюменской области и Калмыкии — в 2 раза.

В феврале ЦБ перечислил регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке. Худшими плательщиками по жилищным кредитам оказались Ингушетия, Дагестан и Тыва. Также в пятерку лидеров антирейтинга вошли Чечня и Северная Осетия.

Ранее были названы регионы России с самым высоким спросом на семейную ипотеку. Рейтинг возглавили Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

