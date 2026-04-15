Кебаб на пляже Бразилии обошелся туристу в 153 тысячи рублей

Обманутый мошенником турист заплатил за кебаб в Бразилии 1,5 тысячи фунтов

Кебаб на пляже Бразилии обошелся британскому туристу в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 153 тысяч рублей). Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что 14 апреля на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро задержали мошенника, который продал ничего не подозревающему иностранцу мясное блюдо, завысив его цену в тысячу раз. С помощью сообщника он запрограммировал платежный терминал, чтобы тот списывал суммы, значительно превышающие настоящую стоимость товаров. В итоге британец заплатил за кебаб 1,5 тысячи фунтов стерлингов вместо 1,5.

Как сообщает издание, это преступление — последнее в серии похожих инцидентов с обманами туристов на побережье самого известного города Бразилии, попавших в заголовки новостей. В последние месяцы злоумышленники пытались выманить у двух аргентинских туристов около 1 тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей) за два смузи из ягод асаи, а путешественник из Колумбии заплатил 400 фунтов стерлингов (около 40,8 тысячи рублей) за алкогольный коктейль.

Ранее британские туристы заплатили 324 фунта стерлингов (более 30 тысяч рублей) за скромный обед на пляже греческого острова Миконос. В чеке были пиво, коктейль «Мохито», два молочных коктейля, греческий салат, хлеб и порция кальмаров.