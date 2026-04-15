Король Карл III решил больше никогда не общаться с младшим братом

Король Карл III решил навсегда прекратить общение с опальным младшим братом Эндрю. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, британский монарх намерен никогда больше не вступать в контакт с бывшим принцем после скандала вокруг финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Причиной полного разрыва стали не только личная обида и репутационные риски для монархии, но и угроза, что Карла III могут принудить давать показания на судебном процессе против Эндрю.

В отличие от принцессы Анны и принца Эдварда, которые поддерживают общение с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором из сочувствия и опасений за его «хрупкое психическое состояние», монарх вынужден дистанцироваться и оборвать все связи. Если его брата арестуют, адвокаты могут попытаться вызвать Карла в качестве свидетеля, а он как глава государства юридически не может этого сделать. Инсайдеры называют такое решение не жестокостью, а «необходимым карантином» для защиты короны.

Отношения между братьями никогда не были теплыми, но после ареста Эндрю в феврале по подозрению в коррупции и связях с Эпштейном надежды на примирение исчезли. «Король чувствует, что ему солгали, и это нелегко простить», — подчеркнул источник. При этом Эндрю, по словам его биографа, всегда считал себя более подходящим наследником престола и «ненавидел внимание, которое получал Карл».

Ранее сообщалось, что принц Уильям отказался присутствовать на пасхальной службе, если туда пустят детей бывшего принца Эндрю. Король выполнил условие принца.