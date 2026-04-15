Лавров в трех словах описал планы Запада на Южном Кавказе

Лавров: Запад пытается установить свои правила на Южном Кавказе

Запад на Южном Кавказе и в Центральной Азии пытается устанавливать свои правила. В трех словах его стратегию описал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине, передает РИА Новости.

«В Центральной Азии разворачивается такая интересная геополитическая борьба в силу попыток Запада и здесь устанавливать свои правила», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что западные страны пытаются играть ведущую роль в навязывании своей организации жизни в странах региона, а также своего видения в выборе стран для выстраивания отношений. Это же, добавляет глава МИД, происходит и в странах Южного Кавказа.

Ранее журнал Foreign Policy писал, что политики в Азербайджане и Армении обеспокоились вниманием президента США Дональда Трампа к Ирану и из-за войны на Ближнем Востоке. По их информации, конфликт рискует свести на нет все достижения нынешней американской администрации на Южном Кавказе.