«Известия»: Лавров встретится с Си Цзиньпином в Пекине

Глава МИД России Сергей Лавров отправился на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

На опубликованных кадрах видно, как дипломатический кортеж России передвигается в сопровождении полицейских автомобилей. Встреча проходит в Доме народных собраний.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, отправиться в КНР президент России может в мае этого года, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал говорить о конкретных датах.