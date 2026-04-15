16:59, 15 апреля 2026Мир

Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отреагировал на похвалу со стороны президента США Дональда Трампа с помощью эмодзи. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Без лишних комментариев», — написал политик, добавив к этой фразе эмодзи с флагами Венгрии и США, между которыми находится рукопожатие.

К посту Мадьяр прикрепил цитату Трампа, в которой глава Белого дома назвал будущего премьера Венгрии хорошим человеком и предположил, что он отлично справится со своей работой.

13 апреля победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Мадьяром. Премьер-министр Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес», признал свое поражение.

Ранее Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на прошедших в стране парламентских выборах. Американский лидер добавил, что ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр.

