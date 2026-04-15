Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 15 апреля 2026Мир

Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

ABC: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах в Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедших в стране парламентских выборах. Его заявление в интервью ABC News приводит журналист телеканала Джонатан Карл в соцсети X.

«Сегодня во время беседы президент Трамп сказал мне, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана в Венгрии, и что ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр», — написал он.

Трамп отметил, что будущий премьер Венгрии ранее был членом партии Орбана и придерживается схожих взглядов на иммиграцию. Американский лидер назвал Мадьяра хорошим человеком и выразил мнение, что он справится со своей работой и «будет хорошим премьером».

13 апреля стало известно, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Мадьяром. Орбан, возглавляющий партию «Фидес», признал свое поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok