Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

ABC: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедших в стране парламентских выборах. Его заявление в интервью ABC News приводит журналист телеканала Джонатан Карл в соцсети X.

«Сегодня во время беседы президент Трамп сказал мне, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана в Венгрии, и что ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр», — написал он.

Трамп отметил, что будущий премьер Венгрии ранее был членом партии Орбана и придерживается схожих взглядов на иммиграцию. Американский лидер назвал Мадьяра хорошим человеком и выразил мнение, что он справится со своей работой и «будет хорошим премьером».

13 апреля стало известно, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Мадьяром. Орбан, возглавляющий партию «Фидес», признал свое поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах.