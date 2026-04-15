Мадьяр поиздевался над Орбаном и опубликовал видео

Будущий премьер Венгрии Мадьяр опубликовал видео с шуткой над Орбаном

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подшутил над действующим премьер-министром страны Виктором Орбаном. Соответствующий ролик он опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадры, снятые во дворце Шандора в Будапеште, где расположена резиденция президента Венгрии, попала встреча Мадьяра с главой государства Тамашем Шуйоком. Во время беседы политики заметили на балконе находящейся рядом резиденции премьер-министра прогуливающегося с газетой Орбана.

«Как вы думаете, что читает Виктор Орбан? a) Свою прощальную речь; b) Nemzeti Sport (венгерская спортивная газета — прим. «Ленты.ру»); c) Сегодняшнее заявление американского президента Дональда Трампа?» — написал Мадьяр.

13 апреля стало известно, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Мадьяром. Орбан, возглавляющий партию «Фидес», признал свое поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах.