Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

Шеремет назвал подлыми слова мэра Хельсинки Сазонова об отдыхе детей в «Артеке»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил мэру Хельсинки Даниэлю Сазонову, который выступил против отдыха финских детей в детском центре «Артек» в Крыму. Российский политик назвал его слова подлыми.

Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре «Артек», мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно Михаил Шеремет депутат Госдумы

Депутат призвал Сазонова «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мэра просто злит, что несовершеннолетние граждане страны тоже хотят поехать в «Артек». При этом не просто финские дети, а финские дети с русскими корнями, подчеркнул он.

«РФ, несмотря на скотскую позицию этой европейской страны, ни в коем случае никак не разделяет несовершеннолетних и отправляет их в лагеря. Это показывает, что в России нет предубеждений, мы рады видеть всех детей в лучшем пионерском лагере мира «Артек». Что Сазонова ущемило? Какие детские лагеря могут быть в Финляндии? С вареной морковкой?» — задался он вопросом.

Сазонов хочет лишить субсидий Sun Ray, отправившую детей в Крым

12 апреля сообщалось, что городская администрация выплатила компании Sun Ray более 45 тысяч евро в виде субсидий. Организация отправляла подростков в российские детские лагеря. Позже Сазонов потребовал разъяснений по поводу выделенных средств. Он поручил пересмотреть правила предоставления подобных выплат.

Кроме того, он призвал правительство обеспечить законодательные механизмы, чтобы пресекать «распространение российской пропаганды». По его словам, отправка финских детей в российские лагеря является «отвратительным» фактом.

В свою очередь, руководитель городской службы занятости Аннукка Сорьенен, которой поручили провести проверку, заявила, что власти не располагали информацией о связях компании с Россией.

Сазонов был избран новым главой финской столицы в апреле 2025 года. Его родители — выходцы из Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году и в девятилетнем возрасте получил финское гражданство, одновременно отказавшись от российского.