Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:40, 15 апреля 2026

Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пользователь Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) с ником vitorio091 нашел связь между обращением блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину и новостями о том, что в России могут ослабить ограничения в интернете. Видео об этом он опубликовал в своем аккаунте.

«12:00. Виктория Боня записывает длинное обращение к президенту. 14:00. Власти планируют ослабить блокировку Telegram. Виктория Боня изучена на три процента...» — пошутил автор ролика.

О связи этих двух явлений пошутил и блогер «Историк-алкоголик» в Telegram. По его словам, Боня защищает российский интернет подобно тому, как корабли Военно-морского флота охраняют российские танкеры в международных водах. «У русской экономики всего два союзника: флот и ее инста-бимбы!» — отметил блогер.

14 апреля издание Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что в России могут ослабить блокировки интернет-платформ. Речь шла в том числе и об ограничениях мессенджера Telegram.

Незадолго до этого Боня записала 18-минутное видео, в котором обратилась к президенту России. В ролике она, в частности, предложила создать платформу для прямого общения россиян с Путиным. Также блогерша заявила, что нужно «пробить стену» между гражданами страны и президентом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok