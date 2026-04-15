Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 15 апреля 2026

Синоптик высказалась о снеге в Москве на этой неделе

Синоптик Макарова: 19 апреля станет самым холодным днем недели в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На этой неделе снега в Москве и Подмосковье не прогнозируется, хотя апрель является непредсказуемым месяцем и может преподнести сюрпризы. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, если снег и пойдет в столичном регионе, то лишь в ночные часы, а количество таких осадков не выйдет за пределы нормы. «Апрель очень переменчивый месяц, и это все в рамках климата», — объяснила она.

Между тем в конце недели в столичный регион придет похолодание. «Постепенное идет понижение температуры в течение недели, с субботы на воскресенье, получается, где-то на четыре градуса. Осадки есть, но температура ночью ноль-плюс пять», — поделилась информацией Макарова.

Самым холодным днем недели окажется воскресенье, 19 апреля. В этот день ожидается облачная дождливая погода. Что касается температуры, столбики термометров в ночные часы покажут от нуля до плюс пяти градусов, а в дневные — плюс 5-10 градусов, добавила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в Москве в среду, 15 апреля, облачную погоду и кратковременный дождь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok