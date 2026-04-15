Синоптик высказалась о снеге в Москве на этой неделе

Синоптик Макарова: 19 апреля станет самым холодным днем недели в Москве

На этой неделе снега в Москве и Подмосковье не прогнозируется, хотя апрель является непредсказуемым месяцем и может преподнести сюрпризы. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, если снег и пойдет в столичном регионе, то лишь в ночные часы, а количество таких осадков не выйдет за пределы нормы. «Апрель очень переменчивый месяц, и это все в рамках климата», — объяснила она.

Между тем в конце недели в столичный регион придет похолодание. «Постепенное идет понижение температуры в течение недели, с субботы на воскресенье, получается, где-то на четыре градуса. Осадки есть, но температура ночью ноль-плюс пять», — поделилась информацией Макарова.

Самым холодным днем недели окажется воскресенье, 19 апреля. В этот день ожидается облачная дождливая погода. Что касается температуры, столбики термометров в ночные часы покажут от нуля до плюс пяти градусов, а в дневные — плюс 5-10 градусов, добавила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в Москве в среду, 15 апреля, облачную погоду и кратковременный дождь.