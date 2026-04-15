18:01, 15 апреля 2026

Москвичи массово отвернулись от ипотеки

Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве упало на 22,5 процента
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В первом квартале 2026 года жители Москвы массово отвернулись от ипотеки — число сделок с привлечением кредитов упало на 22,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м. Такие данные приводят в столичном управлении Росреестра, пишет РИА Новости.

С января по март ведомство зарегистрировало 22,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. За март кредиты на недвижимость оформили 7,7 тысячи раз — это на 26 процентов меньше, чем в марте 2025 года. Относительно февраля 2026-го снижение составило 1,1 процента.

«В среднем с начала года в столице оформляется по 7,5 тысячи ипотечных сделок в месяц», — сообщили в Росреестре.

Ранее в Центробанке сообщили, что сильнее всего объемы выдачи ипотеки выросли в Ингушетии и Ненецком автономном округе — они увеличились почти вдвое по итогам февраля 2026 года. В то же время самое заметное падение выдачи наблюдалось в Кабардино-Балкарии — там показатель снизился в 2,5 раза, а в Тюменской области и Калмыкии — в 2 раза.

