Бывший СССР
21:14, 14 апреля 2026

На Украине раскритиковали Зеленского за призыв вернуть в страну мужчин призывного возраста

Мендель: Зеленский лично извлекает выгоду из конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его за призыв вернуть в страну всех мужчин призывного возраста. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель отметила, что сейчас президент Украины называет возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости и закона, однако ранее он придерживался противоположной позиции. «Когда человек, высмеивавший тех, кто служил, и зарабатывавший деньги в России <…> теперь читает всем лекции о "справедливости" ... создается ощущение, что мир сошел с ума», — написала экс-чиновница.

Кроме того, она добавила, что Зеленский не хочет прекращать конфликт на Украине, так как лично извлекает из него выгоду. Мендель также напомнила, что украинский лидер ранее неоднократно уклонялся от призыва в армию.

Зеленский ранее поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста в страну.

