02:19, 15 апреля 2026

El País: На Украине зафиксировали рекордный рост нападений на сотрудников ТЦК
Марина Совина (ночной редактор)

На Украине зафиксировали рекордный рост случаев нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает газета El País со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

По информации издания, практически каждую неделю фиксируются новые случаи нападений на сотрудников ТЦК, патрулирующих улицы украинских городов.

Отмечается, что в 2025 году количество таких инцидентов увеличилось втрое — со 118 до 341, согласно данным Национальной полиции Украины. В первые месяцы 2026 года зафиксирован новый максимум — примерно по 35 случаев ежемесячно.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.

