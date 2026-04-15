00:31, 15 апреля 2026Наука и техника

Назван неожиданный фактор риска развития деменции

OHNS: Распространенные заболевания уха связаны с повышенным риском деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Распространенные и поддающиеся лечению заболевания уха могут быть связаны с повышенным риском деменции. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OHNS).

Ученые проанализировали данные более 363 тысяч человек из крупной медицинской базы США. Оказалось, что у людей с перфорацией барабанной перепонки риск деменции был более чем в два раза выше, а при холестеатоме — почти в два раза выше по сравнению с теми, у кого таких заболеваний не было.

Оба состояния приводят к так называемой проводниковой тугоухости — нарушению передачи звука во внутреннее ухо. По мнению авторов, снижение слуха может усиливать нагрузку на мозг и способствовать ухудшению когнитивных функций.

При этом исследование показало важную деталь: лечение снижало выявленную связь. После хирургического вмешательства связь между холестеатомой и деменцией переставала быть статистически значимой. Использование слуховых аппаратов также уменьшало риск для обоих состояний.

Авторы подчеркивают, что своевременная диагностика и лечение проблем со слухом могут играть важную роль не только в качестве жизни, но и в сохранении когнитивного здоровья.

Ранее ученые выяснили, что старческая астения заметно повышает риск развития деменции.

