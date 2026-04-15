Новый эсминец КНДР назвали угрозой для баз США

17:36, 15 апреля 2026Наука и техника

MWM: Новый эсминец КНДР «Чхве Хен» — угроза для тихоокеанских баз США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxar Technologies / Getty Images

Новые эскадренные миноносцы типа «Чхве Хен» Военно-морских сил КНДР могут представлять угрозу для объектов США в Тихом океане. Преимущества корабля назвало издание Military Watch Magazine (MWM).

Ранее в этом месяце экипаж головного эсминца «Чхве Хен» провел учения с боевой стрельбой у западного побережья КНДР. Военные отрабатывали пуски крылатых ракет и применение противокорабельного оружия.

«Хотя эсминцы "Чхве Хен", по оценкам аналитиков, представляют серьезную угрозу морскому господству США в Тихом океане из-за их высокоразвитых противокорабельных средств, их возможности для наземных атак также обладают значительным потенциалом для угрозы военным базам США и союзников», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Отмечается, что ударные возможности эсминцев дополнят арсенал баллистических и крылатых ракет наземного базирования КНДР. Эсминцы «Чхве Хен» получили по 74 ячейки для противокорабельных крылатых, баллистических и зенитных ракет.

В феврале «Известия» писали, что одна боевая машина северокорейской реактивной системы залпового огня KN-25 превосходит несколько установок HIMARS.

