Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

Появились кадры из офиса создателей схемы «бумажного НДС», лишивших РФ ₽1 трлн

Обыски у организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС», лишивших бюджет России одного триллиона рублей, попали на видео. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики заходят в офис. Внутри находится оргтехника, полки с документами, чистые столы и большой аквариум.

Следствие полагает, что сеть по уходу от налогов состояла более чем из 4,8 тысячи транзитных организаций, которые фактически не вели свою деятельность. Они незаконно формировали налоговые вычеты по уплате НДС для 40 тысяч компаний, в результате чего бюджетная система РФ недополучила свыше одного триллиона рублей.

Сейчас организаторы схемы задержаны. В их домах и офисах прошло более 30 обысков.

