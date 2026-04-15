12:04, 15 апреля 2026

Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

Первый фильм по сериалу «Игра престолов» назвали «Завоевание Эйгона»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Первый фильм, который развернется во вселенной популярного сериала «Игра престолов», обрел рабочее название — «Игра престолов: Завоевание Эйгона», сообщает Variety.

Название было объявлено во время презентации компании Warner Bros. на фанатской конференции CinemaCon. Фильм вошел в планы студии на 2027-й и последующие годы.

Сообщается, что в процессе работы над картиной ее название может измениться. О планах Warner Bros. снять фильм по «Игре престолов» стало известно в марте. Сценаристом будущей ленты выступит создатель сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон.

«Завоевание Эйгона» развернется примерно за 300 лет до событий сериала «Игра престолов» и будет посвящено истории насильственного воцарения владеющей драконами династии Таргариен на континенте Вестерос, описанной в книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь».

Ранее в феврале глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил династию Ротшильдов с героями «Игры престолов».

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

    Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

    Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

    Все новости
