14:55, 15 апреля 2026Бывший СССР

Подразделения ВСУ попали в «мешок» близ Красноармейска

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мешок» вблизи Красноармейска и Димитрова в районе населенных пунктов Светлое и Ровно. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

«Есть продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого», — пишет ресурс.

В сообщении отмечается, что логистика украинских войск затруднена из-за российских беспилотников, которые контролируют территорию в радиусе 20 километров от центра Димитрова.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России сохраняют высокую активность.

