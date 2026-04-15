DS: ВСУ попали в «мешок» в районе Димитрова и Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мешок» вблизи Красноармейска и Димитрова в районе населенных пунктов Светлое и Ровно. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

«Есть продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого», — пишет ресурс.

В сообщении отмечается, что логистика украинских войск затруднена из-за российских беспилотников, которые контролируют территорию в радиусе 20 километров от центра Димитрова.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России сохраняют высокую активность.