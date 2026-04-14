Подросток забрался на храм в Петербурге и попал в полицию

В Санкт-Петербурге подросток забрался на крышу Спаса на Крови. Экстремальный поступок привел к тому, что несовершеннолетний оказался в отделе полиции, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что снимать подростка с крыши пришлось сотрудникам МЧС при помощи пожарной лестницы. Пока неизвестно, нанес ли он какой-либо ущерб храму. Теперь экстремалом занимается отдел по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города.