Подросток забрался на храм в Петербурге и попал в полицию

В Санкт-Петербурге подросток забрался на Спас на Крови

В Санкт-Петербурге подросток забрался на крышу Спаса на Крови. Экстремальный поступок привел к тому, что несовершеннолетний оказался в отделе полиции, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что снимать подростка с крыши пришлось сотрудникам МЧС при помощи пожарной лестницы. Пока неизвестно, нанес ли он какой-либо ущерб храму. Теперь экстремалом занимается отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего студента, который незаконно проводил экскурсии по крышам в центре города.