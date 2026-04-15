Предсказания советского нобелевского лауреата Семенова сбылись

Предсказания нобелевского лауреата по химии, советского академика Николая Семенова, сделанные более 70 лет назад, оказались во многом пророческими, пишет на страницах газеты «Известия» почетный профессор Московского физико-технического института Владимир Разумов.
Автор отмечает, что одна из глобальных задач, указанных Семеновым, заключавшаяся в повышении электровооруженности труда в технологически развитых странах, где этот показатель вырос в десять раз, уже решена. «В то же время в мировом масштабе уровень электровооруженности куда более скромный: цифра, названная в статье 1961 года — одна десятая киловатта на одного жителя Земли — возросла лишь вчетверо», — говорится в публикации.
Отдельно Семенов отмечал роль термоядерной и солнечной энергетики, которые приближают человечество к указанным академиком «десяти киловаттам на каждого жителя Земли».
Другой вопрос, который затрагивал Семенов, — развитие индустрии синтетических материалов, что в перспективе закроет потребность людей в доступной одежде и предметах быта, а в случае промышленности — в материалах для строительства. «Сейчас мировое производство синтетических материалов достигло той планки 20-кратного увеличения, которую поставил советский ученый», — пишет Разумов.
Также Семенов считал, что использование синтетических материалов вместе с доступной электроэнергией позволит организовать сельскохозяйственное производство, способное приблизить решение проблемы голода в масштабах планеты.
«И все же удивительным образом его взгляд из прошлого оказался во многом дальновиднее, чем взгляд людей, живущих в том будущем, которое он предрекал», — заключает Разумов в статье, посвященной 130-летию со дня рождения академика.
Семенов — первый советский ученый, удостоенный Нобелевской премии. Академик получил ее в 1956 году за разработку теории цепных реакций.