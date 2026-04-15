Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 15 апреля 2026

Предсказания советского нобелевского лауреата Семенова сбылись

Иван Потапов
Фото: Кузьмин Олег / ТАСС

Предсказания нобелевского лауреата по химии, советского академика Николая Семенова, сделанные более 70 лет назад, оказались во многом пророческими, пишет на страницах газеты «Известия» почетный профессор Московского физико-технического института Владимир Разумов.

Автор отмечает, что одна из глобальных задач, указанных Семеновым, заключавшаяся в повышении электровооруженности труда в технологически развитых странах, где этот показатель вырос в десять раз, уже решена. «В то же время в мировом масштабе уровень электровооруженности куда более скромный: цифра, названная в статье 1961 года — одна десятая киловатта на одного жителя Земли — возросла лишь вчетверо», — говорится в публикации.

Отдельно Семенов отмечал роль термоядерной и солнечной энергетики, которые приближают человечество к указанным академиком «десяти киловаттам на каждого жителя Земли».

Другой вопрос, который затрагивал Семенов, — развитие индустрии синтетических материалов, что в перспективе закроет потребность людей в доступной одежде и предметах быта, а в случае промышленности — в материалах для строительства. «Сейчас мировое производство синтетических материалов достигло той планки 20-кратного увеличения, которую поставил советский ученый», — пишет Разумов.

Также Семенов считал, что использование синтетических материалов вместе с доступной электроэнергией позволит организовать сельскохозяйственное производство, способное приблизить решение проблемы голода в масштабах планеты.

«И все же удивительным образом его взгляд из прошлого оказался во многом дальновиднее, чем взгляд людей, живущих в том будущем, которое он предрекал», — заключает Разумов в статье, посвященной 130-летию со дня рождения академика.

Семенов — первый советский ученый, удостоенный Нобелевской премии. Академик получил ее в 1956 году за разработку теории цепных реакций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok