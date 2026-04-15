Пугачеву уличили в неоплате ЖКХ за элитную квартиру у Кремля

Shot: Долги Аллы Пугачевой за услуги ЖКХ приблизились к 100 тысячам рублей

У покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой обнаружился долг за услуги ЖКХ. Он составляет почти 100 тысяч рублей, как сообщает Telegram-канал Shot.

Долг начислен за элитную квартиру артистки в Филипповском переулке Москвы, что рядом с Кремлем и храмом Христа Спасителя. Утверждается, что 83 тысячи составляет долг за жилищно-коммунальные услуги и отопление. Остальная сумма задолженности — взносы на капитальный ремонт.

Пятикомнатная квартира Пугачевой в Филипповском переулке оценивается в сумму более 500 миллионов рублей. Артистка приобрела жилье и два машино-места в гараже жилищного комплекса в 2004 году.

Исполнительница хитов «Миллион алых роз» и «Арлекино» покинула Россию в 2022 году и в настоящее время проживает на Кипре. Ее заявления о специальной военной операции на Украине вызвали критику общественников, которая не угасает до сих пор.

Ранее стало известно о планах Пугачевой на празднование своего 77-го дня рождения. Чтобы отметить праздник, певица полностью арендует одно из заведений Лимассола.