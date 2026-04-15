10:10, 15 апреля 2026Культура

Пугачеву уличили в неоплате ЖКХ за элитную квартиру у Кремля

Shot: Долги Аллы Пугачевой за услуги ЖКХ приблизились к 100 тысячам рублей
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой обнаружился долг за услуги ЖКХ. Он составляет почти 100 тысяч рублей, как сообщает Telegram-канал Shot.

Долг начислен за элитную квартиру артистки в Филипповском переулке Москвы, что рядом с Кремлем и храмом Христа Спасителя. Утверждается, что 83 тысячи составляет долг за жилищно-коммунальные услуги и отопление. Остальная сумма задолженности — взносы на капитальный ремонт.

Пятикомнатная квартира Пугачевой в Филипповском переулке оценивается в сумму более 500 миллионов рублей. Артистка приобрела жилье и два машино-места в гараже жилищного комплекса в 2004 году.

Исполнительница хитов «Миллион алых роз» и «Арлекино» покинула Россию в 2022 году и в настоящее время проживает на Кипре. Ее заявления о специальной военной операции на Украине вызвали критику общественников, которая не угасает до сих пор.

Ранее стало известно о планах Пугачевой на празднование своего 77-го дня рождения. Чтобы отметить праздник, певица полностью арендует одно из заведений Лимассола.

    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
