Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 15 апреля 2026Мир

Раскрыт ответ США на продление перемирия с Ираном

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: WANA / Reuters

Соединенные Штаты не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США официально не согласились на продление режима прекращения огня. Между США и Ираном продолжается диалог с целью достижения соглашения», — приводит журналист слова чиновника.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Согласно сообщению, такая договоренность была достигнута с целью дать время для продолжения переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok