Раскрыт ответ США на продление перемирия с Ираном

Axios: США не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном

Соединенные Штаты не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США официально не согласились на продление режима прекращения огня. Между США и Ираном продолжается диалог с целью достижения соглашения», — приводит журналист слова чиновника.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Согласно сообщению, такая договоренность была достигнута с целью дать время для продолжения переговоров.