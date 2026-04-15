Раскрыты подробности подготовки нового раунда переговоров Ирана и США

Главнокомандующий армией Пакистана прибыл в Иран на фоне подготовки переговоров

Главнокомандующий армией Пакистана прибыл в Иран на фоне подготовки нового раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Командующий армией Пакистана во главе высокопоставленной делегации прибыл в Иран», — указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Иране близок к завершению.

11 апреля американская и иранская делегации провели переговоры в Исламабаде. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.