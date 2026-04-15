«Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

Трамп: Конфликт на Ближнем Востоке близок к завершению, но США еще не закончили

Президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News. Сперва журналистка телеканала Мария Бартиромо сообщила, что американский лидер якобы заявил о завершении операции против Ирана, однако из полной версии интервью стало ясно, что на деле глава Белого дома говорил только о близком конце этого конфликта.

Думаю, здесь все близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению. <…> Но мы еще не закончили Дональд Трамп президент США

Сейчас стороны ведут переговоры, и, как сообщил арабский дипломатический источник РИА Новости, стороны обсуждают продление перемирия, которое завершится уже через неделю, 22 апреля. При этом у Вашингтона есть четкая цель в ходе переговоров с Исламской Республикой — как заверил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, Трампу не нужно «мелкое» соглашение, он рассчитывает на крупную сделку, которая позволит нормализовать двусторонние экономические отношения.

Он [Трамп] заявил, что если вы [иранские власти] готовы действовать как нормальная страна, то мы готовы обращаться с вами в экономическом плане как с нормальной страной Джей Ди Вэнс вице-президент США

Бывший помощник министра обороны США усомнился в способности Трампа принять условия по Ирану

Несмотря на позитивные заявления официального Вашингтона, некоторые американцы по-прежнему сомневаются в том, что американский лидер сможет достичь соглашения с Тегераном, так как если Трамп примет условия Ирана, это будет означать поражение с его стороны. С такой позицией выступил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

При этом отставной чиновник убежден, что и возобновить удары по Исламской Республике Вашингтон не может, так как такие действия будут означать, что прошлые заявления Трампа о победе над Ираном были ложью.

В то же время у США уже есть планы на будущее после завершения конфликта — как сообщил постоянный представитель страны при ООН Майк Уолтц, по завершении конфликта Вашингтон сконцентрируется на отношениях со странами Азии и других регионов. «Когда президент [США Дональд] Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире», — сказал дипломат.

Отношение России к ближневосточному конфликту

В России не уверены в том, что переговоры США, Израиля и Ирана действительно приведут к миру. В Совете безопасности РФ допустили, что переговоры могут быть использованы для подготовки Тель-Авивом и Вашингтоном наземной операции в Исламской Республике. Такое предположение там сделали на основании того, что на Ближнем Востоке по-прежнему находится большое количество американских военнослужащих.

более 50 тысяч военнослужащих США находятся на Ближнем Востоке

При этом, как считает доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт, Москва не станет ждать, пока США завершит конфликт с Ираном, чтобы продолжить урегулирование конфликта на Украине.

Не ждать же нам, пока все конфликты, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Соединенные Штаты, закончатся, и наконец наступит мир во всем мире Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

В ходе конфликта на Ближнем Востоке пострадала россиянка

15 апреля также стало известно, что в ходе ближневосточного конфликта пострадала одна женщина — гражданка России. Как сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, все произошло в ОАЭ — в результате инцидента со сбитым беспилотником в Абу-Даби она получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По словам Климова, состояние пострадавшей не вызывает никаких опасений. Кроме того, добавил дипломат, официальная информация о других пострадавших россиянах не поступала.