Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

Подсанкционному китайскому танкеру удалось пройти через Ормузский пролив, несмотря на присутствие в регионе около 15 американских военных кораблей. При этом еще два корабля пересекают одну из важнейших морских артерий.

Речь идет о танкере Rich Starry под флагом Малави. Он связан с китайской компанией и находится под санкциями США. Корабль сумел пройти через Ормузский пролив уже после начала морской блокады Ирана американскими военными, сообщил CNN со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

По информации телеканала, судно пересекло пролив утром 14 апреля. При этом еще накануне вечером танкер предпринимал попытку выйти из Персидского залива, однако развернулся в районе острова Кешм. Спустя некоторое время он вновь изменил курс и продолжил движение.

Фото: Rafael Martie / US Navey via Getty Images

Уточняется, что на борту находится метанол, а конечной точкой маршрута значится Китай. Танкер принадлежит компании Full Star Shipping и находится под американскими санкциями с 2023 года из-за предполагаемых связей с Ираном.

Что известно о ситуации в регионе?

Несмотря на усиление военного присутствия США, через Ормузский пролив продолжают проходить и другие суда, вышедшие из Ирана. Об этом сообщает аналитическая компания Kpler Intelligence.

В частности, пишет ТАСС, грузовое судно Shabdis под иранским флагом, следовавшее из порта Чабахр, уже вошло в Аравийское море. По данным на 09:00 по московскому времени, оно находилось примерно в 200 километрах от побережья Пакистана и двигалось в сторону Индийского океана.

Некоторые системы мониторинга указывают, что это судно также может находиться под санкциями США. Тем не менее оно продолжает маршрут, как и ряд других кораблей, игнорируя объявленные ограничения.

Блокаду Ормузского пролива ведут около 15 кораблей

В районе Оманского залива и Аравийского моря сейчас сосредоточена значительная группировка американских ВМС. По оценкам ТАСС, в операции задействованы около 15 военных кораблей.

Среди них атомный авианосец «Авраам Линкольн», десантный корабль «Триполи», а также ракетные эсминцы «Фрэнк Петерсен» и «Майкл Мерфи». В регион также переброшены десантные корабли «Нью Орлеан» и «Рашмор».

Кроме того, действует авианосная ударная группа во главе с «Авраамом Линкольном», которую сопровождают эсминцы. Отдельно в акватории развернуты еще несколько кораблей этого класса.

Ожидается, что в ближайшие дни присутствие США усилится. По имеющимся данным, к 21–22 апреля в регион должна прибыть еще одна авианосная группа во главе с «Джорджем Бушем», в состав которой входят эсминцы «Дональд Кук», «Мейсон» и «Росс»

Параллельно США наращивают силы для разминирования, пишет издание The War Zone. В Индийский океан уже направлены тральщики USS Chief и USS Pioneer, а также корабль USS Tulsa. К операции привлечен и USS Canberra, способный выполнять задачи по очистке акватории.

В ближайшие дни к операции по разминированию присоединятся дополнительные силы США, включая подводные беспилотники Центральное командование США

В эффективности американской блокады усомнились в США

На фоне этих мер эффективность морской блокады уже вызывает вопросы. Как пишет The New York Times, ряд судов продолжает проходить через Ормузский пролив, несмотря на введенные ограничения.

По данным издания, ограничения распространяются на все суда, связанные с иранскими портами. Однако механизм их практического исполнения остается не до конца понятным, а фактический контроль за передвижением судов выглядит неполным.

Среди кораблей, прошедших через пролив, упоминаются сухогруз Christiana под флагом Либерии и танкер Elpis, перевозящий метанол. Оба ранее находились в иранских портах. Аналитики также обратили внимание, что часть судов сначала пыталась избежать прохода через пролив и меняла курс. Однако позже некоторые из них возвращались к прежнему маршруту. Так произошло и с танкером Rich Starry.

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Решение США о блокаде пролива назвали контрпродуктивным

Действия Вашингтона критикуют и бывшие американские чиновники. Так, экс-дипломат США, бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман назвал в беседе с РИА Новости решение о блокаде контрпродуктивным и иррациональным.

По его словам, подобные меры подрывают режим прекращения огня. Он также предупредил, что в случае распространения ограничений на суда, не связанные с Ираном, речь может идти уже о фактических военных действиях против третьих стран.

Одна страна начала оказывать давление на США из-за переговоров с Ираном

На этом фоне Саудовская Аравия начала призывать США отказаться от блокады и вернуться к переговорам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в Эр-Рияде опасаются, что дальнейшее обострение может затронуть и другие ключевые маршруты. В частности, речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит значительная часть поставок нефти.

Источники не исключают, что Иран может использовать влияние на йеменских хуситов для давления на ситуацию. Так, эксперт Адам Барон отметил, что эта группировка уже демонстрировала способность воздействовать на судоходство.

США и Иран могут провести новый раунд переговоров

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной атаке на Израиль.

Позднее Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов, связанных с США и их союзниками.

11 апреля стороны провели переговоры в Исламабаде, однако договориться не смогли. После этого Дональд Трамп объявил о введении морской блокады с 13 апреля.

Спустя время появилась информация о возможном новом раунде переговоров. Он может состояться на этой неделе в Исламабаде. Представители стран заявили о готовности провести их. По данным Reuters, в прошлый раз стороны были близки к соглашению, однако сделка сорвалась из-за взаимного недоверия.