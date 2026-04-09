Иран поставил ультиматум США. Тегеран обвиняет американцев в нарушении пунктов мирного плана и требует соблюдать его условия

WSJ: Иран начнет переговоры с США только при условии прекращения атак по Ливану

Иран сядет за стол переговоров с США в Исламабаде только при условии полного прекращения атак по Ливану. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Иран заявил посредникам, что его участие в переговорах с официальными лицами США в Исламабаде возможно только при условии прекращения огня в Ливане The Wall Street Journal

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

Атаки США и Израиля отражаются на безопасности Ормузского пролива

Атаки США и Израиля отражаются на безопасности судоходства в Ормузском проливе, поэтому необходимо полностью их прекратить. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля. Обеспечение безопасности этого жизненно важного морского пути зависит от полного прекращения атак Масуд Пезешкиан президент Ирана

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. В ответ на это Иран обвинил Израиль в нарушении перемирия и допустил возможность новой военной операции.

Кроме того, Тегеран остановил проход судов через Ормузский пролив. Стало известно, что нефтяной танкер под флагом Панамы, пытавшийся пройти через водную артерию, был развернут и возвращается в Персидский залив.

Трамп будет вести переговоры с Ираном только при открытом проливе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном будут продолжаться только при открытом для судоходства Ормузском проливе.

Чиновница отметила, что президент США Дональд Трамп и его команда сосредоточатся на достижении сделки с Тегераном в течении следующих двух недель, «пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек».

Иран взял на себя обязательство вновь открыть Ормузский пролив, за чем президент будет следить, и его администрация внимательно следит за этим в режиме реального времени Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Левитт отметила, что 8 апреля США заметили увеличение активности судоходства.

Иран обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.

Галибаф напомнил, что президент США Дональд Трамп считает предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основной для переговоров», однако уже нарушены три его пункта. Спикер парламента Ирана подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

Также сообщалось, что США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.

