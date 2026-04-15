Раскрыта тема переговоров по Ирану

РИА Новости: Участники переговоров по Ирану обсуждают продление перемирия

Участники переговоров по конфликту в Иране обсуждают перспективы продления перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский дипломатический источник.

«Сейчас идет обсуждение предложений о продлении перемирия, которое завершится 22 апреля», — рассказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. 11 апреля американская и иранская делегации провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.