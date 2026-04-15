Россиян предупредили о возможности лишиться слуха из-за дачных работ

Для людей старше 50 лет шумная работа на даче ускоряет потерю слуха

Для людей старше 50 лет работа на даче с газонокосилками, триммерами и бензопилами становится фактором, ускоряющим возрастную потерю слуха. Об этом «Газете.Ru» рассказал аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

Сезонная работа с мощным садовым инструментом создает шумовую нагрузку, которая накладывается на естественные возрастные изменения слухового аппарата, объяснил он.

Структуры внутреннего уха не восстанавливаются. У человека старше 50 лет процесс их естественного отмирания уже запущен. Если к этому добавить шум от бензопилы или триммера, уровень которого достигает 100-110 децибел, получится эффект «ускоренного старения» слуха.

Опасность заключается в незаметности повреждений, поскольку человек, как правило, не ощущает боли. Первые признаки — звон в ушах после работы или ощущение, что окружающие стали говорить «невнятно». Это говорит о том, что сенсорные клетки улитки перегружены.

Чтобы предотвратить ускоренную потерю слуха, эксперт рекомендует дачникам старше 50 лет использовать беруши или шумозащитные наушники при работе с любым инструментом мощнее 500 ватт.

