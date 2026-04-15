Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:49, 15 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о возможности лишиться слуха из-за дачных работ

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Для людей старше 50 лет работа на даче с газонокосилками, триммерами и бензопилами становится фактором, ускоряющим возрастную потерю слуха. Об этом «Газете.Ru» рассказал аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

Сезонная работа с мощным садовым инструментом создает шумовую нагрузку, которая накладывается на естественные возрастные изменения слухового аппарата, объяснил он.

Структуры внутреннего уха не восстанавливаются. У человека старше 50 лет процесс их естественного отмирания уже запущен. Если к этому добавить шум от бензопилы или триммера, уровень которого достигает 100-110 децибел, получится эффект «ускоренного старения» слуха.

Опасность заключается в незаметности повреждений, поскольку человек, как правило, не ощущает боли. Первые признаки — звон в ушах после работы или ощущение, что окружающие стали говорить «невнятно». Это говорит о том, что сенсорные клетки улитки перегружены.

Чтобы предотвратить ускоренную потерю слуха, эксперт рекомендует дачникам старше 50 лет использовать беруши или шумозащитные наушники при работе с любым инструментом мощнее 500 ватт.

Ранее стало известно, что за приготовление шашлыка на даче без соблюдения особых правил россиянам грозят штрафы на 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok