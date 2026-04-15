Россиянам назвали поводы не платить за консьержа

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Иногда жильцы имеют право отказаться от оплаты консьержа

В некоторых случаях жильцы многоквартирного дома имеют право отказаться от оплаты консьержа. Поводы не тратиться на этот вид услуг назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова передает RT.

По словам специалиста, все будет зависеть от того, каким образом работник был нанят. Если управляющая компания (УК) добавила новую строчку в платежки, не проведя общего собрания собственников, то от внесения денег можно отказаться.

«Для начисления платы за подобные дополнительные услуги требуется обязательное проведение голосования или включение услуги консьержа в момент заключения договора с управляющей организацией», — подчеркнул Бондарь.

Жильцам, которые столкнулись со спорными ситуациями, специалист посоветовал обратиться в управляющую компанию и потребовать убрать из квитанции графу с оплатой услуги — объяснить это нужно отсутствием протокола голосования. Если УК не пойдет навстречу, можно обратиться в Госжилинспекцию, чтобы проверить правомерность начисления платы за консьержа. Обычно такие проверки доказывают незаконность взимания средств, рассказал эксперт.

