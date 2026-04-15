Россияне потратили на отдых за границей десятки миллиардов долларов

Чернышенко оценил импорт туристических услуг в 50 миллиардов долларов

Россияне потратили на отдых за границей в 2025 году около 50 миллиардов долларов — в такую сумму оценил импорт туристических услуг вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит ТАСС.

Если руководители субъектов РФ смогут привлечь своими туристическими продуктами, инфраструктурой и услугами даже половину этих людей, они получат более двух десятков миллиардов долларов, которые можно будет вовлечь в экономику регионов, подчеркнул чиновник.

Он также обратил внимание на необходимость сконцентрировать усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, регионов и отраслей, чтобы сохранить рост турпотока в условиях конкуренции с зарубежными направлениями. Чернышенко также напомнил, что к 2030 году турпоток по России должен составлять 140 миллионов поездок, а доля туризма в ВВП — вырасти до пяти процентов.

Ранее стало известно, что в зимнем сезоне 2025-2026 отдыхавшие на французском курорте Куршевель россияне потратили 1,2 миллиона евро (106 миллионов рублей). Эти деньги ушли на катание на лыжах, рестораны и брендовые вещи.