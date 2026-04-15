Россияне решили не экономить на отдыхе «ультра все включено» в Турции

Россияне решили не экономить на отдыхе в формате «ультра все включено» в Турции на майские праздники. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на то, что цены на туры в эту курортную страну в мае 2026 года выросли на 10-20 процентов, соотечественники по-прежнему бронируют качественные пятизвездочные отели, так как не хотят жертвовать комфортом ради экономии. Так, у компании Coral Travel доля таких вариантов размещения выросла с 9 до 11,2 процента. А у туроператора Anex на майские праздники около 90 процентов всех бронирований в Турцию приходится на пятизвездочные отели с питанием «ультра все включено».

В АТОР также поделились ценами на отдых на курортах Анталийского побережья на майские праздники с вылетом из Москвы 30 апреля. Бюджет поездки с размещением в недорогом пятизвездочном отеле с концепцией «ультра все включено» составляет от 130 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что на популярном у россиян тайском курорте Пхукет отмечается традиционное снижение цен. Скидки на проживание в отелях «для богатой жизни» на майские праздники достигают 50 процентов.

