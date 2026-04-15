Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 15 апреля 2026

Россияне решили не экономить на отдыхе «ультра все включено» в Турции

АТОР: Россияне не экономят на отдыхе «ультра все включено» в Турции на майские
Алина Черненко
Фото: Ibrahim Uzun / Anadolu Agency / Getty Images

Россияне решили не экономить на отдыхе в формате «ультра все включено» в Турции на майские праздники. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на то, что цены на туры в эту курортную страну в мае 2026 года выросли на 10-20 процентов, соотечественники по-прежнему бронируют качественные пятизвездочные отели, так как не хотят жертвовать комфортом ради экономии. Так, у компании Coral Travel доля таких вариантов размещения выросла с 9 до 11,2 процента. А у туроператора Anex на майские праздники около 90 процентов всех бронирований в Турцию приходится на пятизвездочные отели с питанием «ультра все включено».

В АТОР также поделились ценами на отдых на курортах Анталийского побережья на майские праздники с вылетом из Москвы 30 апреля. Бюджет поездки с размещением в недорогом пятизвездочном отеле с концепцией «ультра все включено» составляет от 130 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что на популярном у россиян тайском курорте Пхукет отмечается традиционное снижение цен. Скидки на проживание в отелях «для богатой жизни» на майские праздники достигают 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok