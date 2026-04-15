Россиянин занялся созданием костюма Железного человека в гараже

Инженер Буркан из Казани занялся в гараже созданием костюма Железного человека

Инженер Алексей Буркан из Казани занялся в гараже созданием костюма Железного человека — персонажа комиксов и фильмов Marvel, рассказывает 116.ru.

Проект стартовал еще в 2018 году с набросков, позже Алексей взялся за корпус. Он задался целью создать не просто красивый костюм, а полноценное рабочее устройство: спроектированные на данный момент части двигаются синхронно с телом и работают на водородных технологиях — инженер создал портативный водородный реактор.

Кроме того, блогер даже сделал руку Железного человека «стреляющей». Для этого как компактный и мощный компрессор используется электролизер. Смесь газов, полученная в нем, поступает в репульсор на руке, из которого можно стрелять — однако здесь Буркан ограничивается «стрельбой» сжатым воздухом.

Процессом Буркан делится в своем блоге, который на YouTube уже смотрят более 760 тысяч человек.

