18:53, 15 апреля 2026

Россиянин занялся созданием костюма Железного человека в гараже

Антон Похиляк

Кадр: Alex Burkan / YouTube

Инженер Алексей Буркан из Казани занялся в гараже созданием костюма Железного человека — персонажа комиксов и фильмов Marvel, рассказывает 116.ru.

Проект стартовал еще в 2018 году с набросков, позже Алексей взялся за корпус. Он задался целью создать не просто красивый костюм, а полноценное рабочее устройство: спроектированные на данный момент части двигаются синхронно с телом и работают на водородных технологиях — инженер создал портативный водородный реактор.

Кроме того, блогер даже сделал руку Железного человека «стреляющей». Для этого как компактный и мощный компрессор используется электролизер. Смесь газов, полученная в нем, поступает в репульсор на руке, из которого можно стрелять — однако здесь Буркан ограничивается «стрельбой» сжатым воздухом.

Процессом Буркан делится в своем блоге, который на YouTube уже смотрят более 760 тысяч человек.

Ранее на предприятии «ЧелябГЭТ», обслуживающем трамвайную сеть Челябинска, стали печатать запчасти для ремонта транспорта на 3D-принтере. Теперь стоимость детали обходится в 130-400 рублей и готова уже через пару часов. В то время как до появления 3D-принтера запчасти приходилось покупать за тысячи рублей и ждать поставки около месяца.

