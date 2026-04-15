Российский «Курьер»-миноукладчик получил «ежовую» защиту

14:31, 15 апреля 2026

Российский боевой робот-миноукладчик «Курьер» получил «ежовую» защиту от БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер», модернизированный для постановки мин, получил «ежовую» защиту. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «НРТК».

На записи показаны полигонные испытания миноукладчика на базе «Курьера». Гусеничный НРТК оснастили специальными лотками для дистанционной постановки заграждений из противотанковых мин ТМ-62.

«Курьер» получил сплошной «мангал» с резинотканевыми экранами, который обеспечивает защиту от ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На экране закрепили пучки «игл», которые обеспечивают преждевременное срабатывание боевой части дрона-камикадзе. Это снижает вероятность уничтожения боевого робота.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее на видео попала стрельба из реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства КНДР, которую установили на базу «Курьера». Компактная РСЗО несет реактивные снаряды калибра 107 миллиметров.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
