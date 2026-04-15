Рыбак соврал об улове и оказался под угрозой 10-летнего срока

В США рыбак из Луизианы оказался под угрозой 10-летнего тюремного срока из-за того, что соврал о своем улове. Об этом пишет Outdoor Life.

16 марта Джоди Джин из города Лисвилл представил организаторам программы по восстановлению популяции большеротых окуней в водохранилище Толедо-Бенд рыбу весом 5,4 килограмма и заявил, что поймал ее там. Рыбаки, выловившие крупных окуней в этом водоеме, могут рассчитывать на бесплатную копию своего трофея. Джин заполнил официальные документы и стал ждать результатов.

Однако вскоре выяснилось, что 15 марта он общался с сотрудниками службы охраны дикой природы на озере Вернон, похвастался поимкой крупного окуня и сказал, что это его личный рекорд. Сотрудники службы обратили внимание на характерную красную отметину на хвосте рыбы. Именно эту рыбу Джин на следующий день показал представителям программы, рассчитывая попасть в список почетных участников и получить бесплатную копию улова.

После ареста 1 апреля мужчина сознался в подлоге и попросил не разглашать свое имя. В итоге ему предъявили обвинения в попытке кражи и подделке документов. Джин может получить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас участника рыболовного турнира с призовым фондом более 10 тысяч долларов арестовали за мошенничество. Мужчина подложил в пойманную рыбу грузила, чтобы выиграть приз.