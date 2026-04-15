Семейная пара россиян получила награды за спасение шести жизней

Супруги из Якутии спасли из воды шесть человек и были награждены

Супругам Егоровым из села Чериктей Усть-Алданского района Якутии вручили ведомственные награды за спасение шестерых молодых людей с перевернувшейся лодки. Об этом рассказали в Службе спасения региона.

Семейная пара проявила героизм еще в 2017 году, когда глава семейства, будучи инспектором заповедника, вместе с женой приехал на кордон на реке Алдан, чтобы подготовить его к зиме. Занимаясь рабочими делами, они услышали шум мотора на реке и крики о помощи.

После этого пара заметила в 300 метрах от берега плавающих в воде шестерых человек — их лодка перевернулась после столкновения с бревном. При этом спасательные жилеты были не у всех.

Тогда инспектор сел в лодку и отправился на помощь утопающим. Сначала он вывез на берег тех, кто был без жилета, после чего вернулся за остальными. В результате были спасены все оказавшие в беде люди.

Узнав о произошедшем, односельчанин спасителей — предприниматель Валерий Шадрин — активно просил у чиновников присвоить главе семьи Егоровых нагрудный знак «За заслуги в деле спасения», а его жене — знак «Гражданская инициатива» от Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности населения региона. Награда нашла их спустя девять лет после случившегося.

