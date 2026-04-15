15:01, 15 апреля 2026

Семейная пара россиян получила награды за спасение шести жизней

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: канал «Служба спасения Якутии» в MAX

Супругам Егоровым из села Чериктей Усть-Алданского района Якутии вручили ведомственные награды за спасение шестерых молодых людей с перевернувшейся лодки. Об этом рассказали в Службе спасения региона.

Семейная пара проявила героизм еще в 2017 году, когда глава семейства, будучи инспектором заповедника, вместе с женой приехал на кордон на реке Алдан, чтобы подготовить его к зиме. Занимаясь рабочими делами, они услышали шум мотора на реке и крики о помощи.

После этого пара заметила в 300 метрах от берега плавающих в воде шестерых человек — их лодка перевернулась после столкновения с бревном. При этом спасательные жилеты были не у всех.

Тогда инспектор сел в лодку и отправился на помощь утопающим. Сначала он вывез на берег тех, кто был без жилета, после чего вернулся за остальными. В результате были спасены все оказавшие в беде люди.

Узнав о произошедшем, односельчанин спасителей — предприниматель Валерий Шадрин — активно просил у чиновников присвоить главе семьи Егоровых нагрудный знак «За заслуги в деле спасения», а его жене — знак «Гражданская инициатива» от Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности населения региона. Награда нашла их спустя девять лет после случившегося.

Ранее сообщалось, что котенок разбудил хозяйку во время ночного пожара в Удмуртии и спас ей жизнь.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
