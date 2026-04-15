12:17, 15 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Систему ПВО Украины признали «дырявой»

Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) на Украине действительно в плохом состоянии, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что установки Patriot либо уничтожены, либо у них закончились запасы ракет.

«К тому же сейчас ПВО собрана из разных систем, которые не связаны в единую сеть. Например, немецкие установки прикрывают аэродромы в Киеве — Жуляны и Борисполь, а также некоторые аэродромы на западе Украины, но этого явно недостаточно. Система ПВО там дырявая», — добавил Матвийчук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, видимо, не просчитал ситуацию заранее, а теперь срочно пытается пополнить противовоздушные системы — для этого он ездит по Европе и просит помощи. В частности, Германия обещала ему поставить установки IRIS-T, уточнил специалист.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным комплексам (ЗРК) Patriot, что ситуация «хуже некуда».

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Развеян миф о продуктах для здоровья кишечника

    Названы готовые стать новой помехой для Украины вместо Орбана лидеры ЕС

    Зеленский высказался о позиции Трампа по Украине

    Кремль высказался о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

    Россияне потратили на отдых за границей десятки миллиардов долларов

    Изрезавший пару россиян у себя дома ревнивец сел на 9 лет

    Стала известна реакция Зеленского на поражение Орбана на выборах

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Все новости
