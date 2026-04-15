Россиянин попал под удар ВСУ в 1500 километрах от границы

Хабиров сообщил о погибшем в результате атаки ВСУ на Стерлитамак

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Стерлитамак погиб человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

«Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — добавил глава республики.

15 апреля Хабиров сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне в Стерлитамаке, находящемся в 1500 километрах от границы. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы, которые тушат возникшее возгорание. С предприятия эвакуировали сотрудников.