12:57, 15 апреля 2026Россия

Россиянин попал под удар ВСУ в 1500 километрах от границы

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Стерлитамак погиб человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

«Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — добавил глава республики.

15 апреля Хабиров сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне в Стерлитамаке, находящемся в 1500 километрах от границы. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы, которые тушат возникшее возгорание. С предприятия эвакуировали сотрудников.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
