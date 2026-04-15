В Великобритании заявили о желании сближения с Евросоюзом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 15 апреля 2026

Стармер заявил о желании сближения Великобритании с Евросоюзом
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британский премьер Кир Стармер в переговорах со своим нидерландским коллегой, Робом Йеттеном, заявил о желании сближения Лондона с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр заявил о стремлении Великобритании установить более тесные отношения с Европой», — отметили в ведомстве.

Во время переговоров политики подчеркнули необходимость укрепления оборонного потенциала Европы, в том числе через сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и морское партнерство.

Ранее стало известно о росте активности Британии в Арктике и угрозе «теневому флоту» России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok