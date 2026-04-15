В Великобритании заявили о желании сближения с Евросоюзом

Стармер заявил о желании сближения Великобритании с Евросоюзом

Британский премьер Кир Стармер в переговорах со своим нидерландским коллегой, Робом Йеттеном, заявил о желании сближения Лондона с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр заявил о стремлении Великобритании установить более тесные отношения с Европой», — отметили в ведомстве.

Во время переговоров политики подчеркнули необходимость укрепления оборонного потенциала Европы, в том числе через сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и морское партнерство.

Ранее стало известно о росте активности Британии в Арктике и угрозе «теневому флоту» России.