Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

ČTK: Азербайджан обеспечил больше 42 % чешского импорта нефти

В 2025 году больше 42 процентов чешского импорта нефти пришлось на поставки из Азербайджана. Об этом сообщило ČTK.

При этом доля России снизилась до минимальных 7,7 процента. Как отметило издание, РФ утратила позицию основного импортера нефти, которую ей удавалось сохранять много лет. Одновременно с этим Чехия нарастила закупки нефти в Норвегии, Казахстане и Саудовской Аравии. Этого удалось добиться за счет увеличения пропускной способности нефтепровода TAL и весеннего прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба».

В общей сложности в прошлом году Чехия импортировала больше 6,85 миллиона тонн нефти. Это на 5,5 процента больше, чем в 2024 году. Доля российской нефти в позапрошлом году составила 42 процента, хотя в предыдущие годы она превышала 50 процентов. Вторым по величине поставщиком нефти в Чехию в 2025 году оказалась Норвегия.

В прошлом году Чехия довела до максимума импорт российской стали. Поставки достигли почти 830 тысяч тонн. Это на 76 процентов превосходит показатели 2024 года.